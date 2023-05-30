Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Зеленский заявил, что Путин два года избегал телефонных разговоров с ним

Политика
Зеленский заявил, что Путин два года избегал телефонных разговоров с ним

Президент России Владимир Путин «избегал разговаривать» с Владимиром Зеленским по телефону на протяжении двух лет. С таким заявлением выступил глава украинского государства.

Зеленский заявил, что на данный момент ему было бы трудно говорить с президентом России. Он также добавил, что подобные диалоги будут возможны только после вывода российских войск с территории Украины.

Накануне Владимир Зеленский поздравил президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана с победой во втором туре выборов. Он отметил, что надеется на укрепление стратегического сотрудничества между Киевом и Анкарой для обеспечения безопасности Европы.
владимир зеленский владимир путин телефонные переговоры Украина россия
Военкоры ФАН