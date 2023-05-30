Зеленский заявил, что Путин два года избегал телефонных разговоров с ним

Президент России Владимир Путин «избегал разговаривать» с Владимиром Зеленским по телефону на протяжении двух лет. С таким заявлением выступил глава украинского государства.
Зеленский заявил, что на данный момент ему было бы трудно говорить с президентом России. Он также добавил, что подобные диалоги будут возможны только после вывода российских войск с территории Украины.
Накануне Владимир Зеленский поздравил президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана с победой во втором туре выборов. Он отметил, что надеется на укрепление стратегического сотрудничества между Киевом и Анкарой для обеспечения безопасности Европы.