Суд на Украине обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить уголовное дело о возможной государственной измене Владимира Зеленского и членов его команды. Об этом сообщил депутат Верховной рады Гео Лерос.
Украинский политик сообщил, что депутаты украинского парламента обязали открыть уголовное дело по статье «Государственная измена». Нардеп напомнил, что ГБР отказалось расследовать госизмену Зеленского «при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ».
Лерос указал, что депутаты через суд обязали внести сведения о госизмене в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование. По словам депутата, главные фигуранты должны быть опрошены: глава Офиса Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, бывший председатель СБУ Иван Баканов и бывший заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко.
Ранее в СБУ заявили, что бизнесмену Дмитрию Фирташу предъявлено обвинение в махинациях с топливом. Об этом информирует RT.