На Украине суд обязал открыть уголовное дело против Зеленского из-за возможной госизмены

Лерос указал, что депутаты через суд обязали внести сведения о госизмене в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование. По словам депутата, главные фигуранты должны быть опрошены: глава Офиса Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, бывший председатель СБУ Иван Баканов и бывший заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко.