ОАЭ отправят космический корабль к астероидам между Марсом и Юпитером

Объединенные Арабские Эмираты обнародовали новый план своей большой космической миссии, рассчитанной в общей сложности на 13 лет.
Ученые ближневосточного государства хотят найти подсказки о происхождении жизни на Земле благодаря исследованию главного пояса астероидов нашей солнечной системы, который располагается между Марсом и Юпитером.
Первый этап проекта рассчитан на шесть лет и уже идет. В его рамках ведущие специалисты занимаются разработкой и конструированием космического аппарата MBR Explorer, названного в честь премьер-министра Эмиратов и правителя Дубая Мухаммада бин Рашида Аль Мактума. При этом отмечается, что власти дают возможность реализовать инициативу частным компаниям, только начинающим свой путь.
Второй этап — проведение исследований, он будет продолжаться на протяжении семи лет. Зонду предстоит преодолеть расстояние в 5 млрд километров, то есть в 10 раз больше, чем аппарату Hope, ранее запущенному ОАЭ к Марсу.
По плану эмиратских ученых, новый корабль эксплуатация нового корабля начнется уже через пять лет. На скорости 33 тыс. километров в час он придет к цепи из семи астероидов, где будет собирать информацию вплоть до 2034 года.
В рамках экспедиции среди прочих целей заявлено изучение происхождения воды на небесных телах. Кроме того, ученые говорят о том, что на астероиде Юстиция, который также будет исследован, имеется ряд органических веществ.
Впрочем, казанное обстоятельство не единственное, привлекающее внимание к данному космическому объекту.
«Это один из двух самых красных объектов в поясе астероидов, и ученые действительно не понимают, почему он такого цвета», — рассказал Хур аль-Маазми, исследователь космических наук в космическом агентстве ОАЭ.
Есть теория, что этот астероид происходит из пояса Койпера, где располагается больше схожих объектов. Он потенциально может быть богат водой.
При этом Абу-Даби имеет действительно амбициозные планы. Так, в ОАЭ говорят о желании добывать ресурсы в космосе и построить свою первую колонию на Марсе уже к 2117 году.
Страна Персидского залива активно развивается в этом направлении. В частности, в прошлом месяце астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади стал первым арабом, совершившим выход в открытый космос.