ОАЭ отправят космический корабль к астероидам между Марсом и Юпитером

Первый этап проекта рассчитан на шесть лет и уже идет. В его рамках ведущие специалисты занимаются разработкой и конструированием космического аппарата MBR Explorer, названного в честь премьер-министра Эмиратов и правителя Дубая Мухаммада бин Рашида Аль Мактума. При этом отмечается, что власти дают возможность реализовать инициативу частным компаниям, только начинающим свой путь.