Миссия ООН призвала к срочной гуманитарной помощи суданским детям

Хартум, 30 мая. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) заявил, что 14 миллионов детей нуждаются в срочной гуманитарной помощи, пишут арабские СМИ.
Региональный директор ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке и в Северной Африке Адель Хадер объявила о требовании собрать сумму в 838 млн долларов на преодоление кризиса в Судане.
«Перед конфликтом в Хартуме ситуация уже была трагической для молодого поколения, но теперь она достигла катастрофического уровня. Продовольствие, безопасная питьевая вода, электричество и телекоммуникации ненадежны, недоступны и слишком дороги для большинства. Более миллиона человек покинули свои дома, и 319 тысяч граждан пересекли границу с соседними странами, а половина из них, предположительно, дети», — сказала она.
Адель Хадер подчеркнула, что отсутствие немедленной и масштабной гуманитарной помощи приведет к разрушительным и долгосрочным последствиям для малышей, в том числе перемещенных, которые сталкиваются с отсутствием базовых социальных услуг и защиты.
Ранее председатель Суверенного совета Судана и командующий войсками Абдель Фаттах аль-Бурхан обратился к Организации Объединенных Наций с просьбой заменить посланника ООН Фолькера Пертеса.