Миссия ООН призвала к срочной гуманитарной помощи суданским детям

Адель Хадер подчеркнула, что отсутствие немедленной и масштабной гуманитарной помощи приведет к разрушительным и долгосрочным последствиям для малышей, в том числе перемещенных, которые сталкиваются с отсутствием базовых социальных услуг и защиты.