Прокуратура взяла под контроль ход работ по ремонту Некрасовского путепровода во Владивостоке

Прокуратура поставила на особый контроль проведение работ по ремонту Некрасовского путепровода в столице Приморья. Представитель надзорного ведомства заявил о недопустимости коллапса в организации дорожного движения.
На выездном совещании, посвященном ходу выполнения ремонтных работ, встречались управления по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры Дмитрий Овчеренко, сотрудники городской администрации и представители компании-подрядчика, передает ИА PrimaMedia.
Дмитрий Овчеренко обратил внимание представителей мэрии и строителей, что проведение работ на одной из ключевых транспортных артерий города и всего Приморья накладывает дополнительные обязательства по оптимизации рабочего процесса.
Изначально окончание работ было запланировано на конец августа. Компания-подрядчик пересмотрела процесс организации ремонта и постарается запустить направления, ведущие к центру города, в течение месяца. По возможности эти сроки будут сокращаться.