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Прокуратура взяла под контроль ход работ по ремонту Некрасовского путепровода во Владивостоке

Прокуратура взяла под контроль ход работ по ремонту Некрасовского путепровода во Владивостоке

Прокуратура поставила на особый контроль проведение работ по ремонту Некрасовского путепровода в столице Приморья. Представитель надзорного ведомства заявил о недопустимости коллапса в организации дорожного движения.

На выездном совещании, посвященном ходу выполнения ремонтных работ, встречались управления по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры Дмитрий Овчеренко, сотрудники городской администрации и представители компании-подрядчика, передает ИА PrimaMedia.

Дмитрий Овчеренко обратил внимание представителей мэрии и строителей, что проведение работ на одной из ключевых транспортных артерий города и всего Приморья накладывает дополнительные обязательства по оптимизации рабочего процесса.

Изначально окончание работ было запланировано на конец августа. Компания-подрядчик пересмотрела процесс организации ремонта и постарается запустить направления, ведущие к центру города, в течение месяца. По возможности эти сроки будут сокращаться.
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