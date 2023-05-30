Мишустин сообщил о выдаче почти 1,5 млн российских паспортов жителям новых регионов

Паспорта Российской Федерации с октября 2022 года получили около 1,5 миллиона граждан в новых регионах. На это указал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Во вторник глава правительства принял участие в стратегической сессии, посвященной вопросам развития освобожденных территорий. При этом он указал на важность того, чтобы местные жители по-настоящему ощущали улучшения в сферах образования и предоставления бытовых услуг.
«С октября прошлого года российский паспорт получили почти 1,5 млн человек из новых регионов», — отметил политик.
Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил обеспечить льготное поступление участников спецоперации в вузы. С соответствующей законодательной инициативой парламентарий напрямую обратился к Мишустину.