Жители Якутска устроили традиционный заплыв в ледяной воде

Шестнадцать бесстрашных пловцов собрались на песчаном пляже в 202-м микрорайоне Якутска. Среди них были не только профессиональные спортсмены, но и любители экстрима. Им предстояло вступить в схватку с водной стихией, температура которой не превышала девяти градусов по Цельсию, сообщает Yakutsk.ru.