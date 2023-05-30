Жители Якутска устроили традиционный заплыв в ледяной воде

Традиционные соревнования посвящены памяти выдающегося государственного и общественного деятеля Якутии Владимира Членова.
Шестнадцать бесстрашных пловцов собрались на песчаном пляже в 202-м микрорайоне Якутска. Среди них были не только профессиональные спортсмены, но и любители экстрима. Им предстояло вступить в схватку с водной стихией, температура которой не превышала девяти градусов по Цельсию, сообщает Yakutsk.ru.
Смельчаки по выбору смогли преодолеть дистанции в 25, 50 и 78 метров. Наиболее подготовленные и закаленные энтузиасты устроили впечатляющий показательный заплыв на 100 метров в обжигающей своим холодом воде.