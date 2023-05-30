В Берлине прошел яркий мультикультурный карнавал

Десятки тысяч людей разных национальностей вышли на улицы Берлина, чтобы отпраздновать традиционный карнавал культур после трехлетнего перерыва из-за COVID-19. Праздник получился грандиозным.
Люди в традиционных костюмах из разных стран мира танцевали и пели под веселую музыку на улицах немецкой столицы. Фестиваль помогает людям забыть о проблемах жизни в иммиграции. Многие из них не первый год участвуют в карнавале.
«Я думаю, что Берлин — мультикультурный город, и это во многом благодаря карнавалу культур. Я жила и в других городах Германии, где любые праздники не так популярны и не особо поддерживаются местными администрациями, но не в Берлине», — поделилась участница фестиваля Моника Морено.