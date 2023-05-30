Запад стремится дестабилизировать ситуацию в Белоруссии

Коллективный Запад пытается вредить России в разных точках мира. Но основное острие подрывных действий стран НАТО направлено на Белоруссию из-за ее особого геополитического значения для РФ.
Как пишет аналитический портал «ФСК», противники Российской Федерации то пускают слухи о тяжелом состоянии здоровья белорусского лидера Александра Лукашенко, то используют неосторожные высказывания президента РБ, пытаясь внести разногласия между двумя братскими странами.
По мнению авторов аналитического портала, на Западе сейчас поднимается новая мощная волна, которую создали для раскачивания и взрыва Белоруссии изнутри. Она возникла в тот момент, когда появилась информация о размещении на территории республики российского ядерного оружия, что сразу перечеркнуло все возможные перспективы внешнего вторжения в Белоруссию.
Теперь у западных политиков по отношению к Минску остается только вариант «цветных революций» и госпереворотов, реализацией которого они и занялись. Вместе с тем для поддержки белорусской пятой колонны вполне могут применить спецподразделения натовских войск, которые попытаются забросить со стороны Польши и Прибалтики. Большая угроза нарастает и со стороны Украины, считают эксперты.