Запад стремится дестабилизировать ситуацию в Белоруссии

Теперь у западных политиков по отношению к Минску остается только вариант «цветных революций» и госпереворотов, реализацией которого они и занялись. Вместе с тем для поддержки белорусской пятой колонны вполне могут применить спецподразделения натовских войск, которые попытаются забросить со стороны Польши и Прибалтики. Большая угроза нарастает и со стороны Украины, считают эксперты.