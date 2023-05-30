«Нужно уже задумываться»: Пригожин выступил за создание теробороны в Московской области

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о необходимости задуматься про создание отрядов территориальной обороны в западной части Московской области после ударов БПЛА по столице России.
Издание «Ламаград» поинтересовалось у Пригожина, считает ли он необходимым сформировать отряды теробороны не только в приграничных регионах, но и в Московской области с целью защиты столицы от атак дронов. Журналисты также предложили использовать термин «народная милиция» вместо «территориальной обороны».
Пригожин в свою очередь отметил, что народную милицию в сложившейся ситуации создавать не нужно, поскольку этой структуре могут потребоваться дополнительные полномочия. Если говорить о территориальной обороне, то в нее входят люди, которые защищают свои земли.
«На западной части Московской области, я считаю, что нужно уже задумываться. А что сделать нужно для того, чтобы это появилось, — нужно, чтобы была концепция. Нужно, чтобы были люди, которые могут это делать, в том числе с достаточно большим опытом. И после этого внедрять в жизнь, желательно без проволочек и бюрократии», — подчеркнул основатель «оркестра».
Ранее Евгений Пригожин обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с предложениями по организации территориальной обороны в приграничных регионах страны. Однако военное ведомство отказалось принимать письмо основателя ЧВК «Вагнер».