Россия впервые развернула полную группировку гидрометеорологических спутников

Государственная корпорация «Роскосмос» сообщила, что РФ впервые в своей истории разместила на геостационарной орбите полную гидрометеорологическую группировку космической системы «Электро» в составе трех спутников.
По окончании испытаний «Электро-Л» №4 начал работу по целевому назначению. В настоящий момент на орбите используются три спутника системы (№2, №3, №4).
Техника делает возможной съемку поверхности Земли. Благодаря этому решаются глобальные вопросы по мониторингу состояния погоды, проводится анализ океанов и морей, увеличивается скорость прогнозов погоды, обеспечивается информативность о ЧС.
Ранее космонавты Роскосмоса провели работы по установке нового радиатора на лабораторный модуль «Наука» МКС.