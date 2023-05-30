Лидер Эритреи посетит Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина

Именно тогда началось сотрудничество между Асмарой и Москвой, которое теперь активно развивается во множестве областей. Это подтвердил посол Эритреи Петрос Цеггай Асгедом, который заявил о готовности государства работать над расширением взаимодействия и налаживанием дипломатических связей с РФ.