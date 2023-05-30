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Лидер Эритреи посетит Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина

Весь мир
Лидер Эритреи посетит Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина

Асмара, 30 мая. Глава Эритреи Исайяс Афеверки направился в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

Глава африканского государства проведет в столице РФ четыре дня. В состав делегации также входят министр иностранных дел Осман Салех и комиссар по культуре и спорту посол Земеде Текле.

Ранее население республики торжественно отпраздновало 30-ю годовщину обретения независимости от Эфиопии. На протяжении 30 лет «Народный фронт освобождения Эритреи» вел борьбу за возвращение суверенитета страны, и лишь в мае 1993 года усилия увенчались успехом.

Именно тогда началось сотрудничество между Асмарой и Москвой, которое теперь активно развивается во множестве областей. Это подтвердил посол Эритреи Петрос Цеггай Асгедом, который заявил о готовности государства работать над расширением взаимодействия и налаживанием дипломатических связей с РФ.

Ранее министр иностранных дел республики Осман Салех побывал в России, где встретился с главой МИД Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ключевые направления совместной работы в политической, торговой, инвестиционной, образовательной и гуманитарной сферах.
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