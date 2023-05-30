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Сборная России по футболу отменила июньские сборы из-за плотного графика потенциальных соперников

Спорт
Сборная России по футболу отменила июньские сборы из-за плотного графика потенциальных соперников

Национальная команда России по футболу проведет следующие сборы осенью 2023 года. Об этом говорится в заявлении ее пресс-службы.

Как стало известно, решение было принято по итогам консультаций с тренерскими штабами различных клубов. Речь идет о командах, игроки которых чаще всего принимают участие в матчах сборной.

«Российский футбольный союз ведет переговоры с рядом национальных федераций и имеет предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в осеннее окно ФИФА», — указано в сообщении.

При этом тренировки, которые должны были состояться в июне, пришлось отменить. Причиной послужил забитый график игр у потенциальных соперников.

Ранее сборная Камеруна отказалась от летнего матча с Россией. Правительство страны запретило команде организовывать товарищескую встречу.
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