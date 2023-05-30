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Израиль и Марокко подписали соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта

Весь мир
Израиль и Марокко подписали соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта

Иерусалим, 30 мая. Израиль и Марокко объявили о подписании нового соглашения, направленного на сотрудничество в сфере перевозок между двумя странами, сообщают арабские СМИ.

Министр транспорта Израиля Мири Регев в ходе встречи со своим марокканским коллегой Мохаммедом Абделем Гали согласовали документ о создании совместных групп в области транспорта.

«Я уверена, что две страны поднимут отношения на Ближнем Востоке на новую высоту», — заявила она, назвав встречу дружественной и профессиональной.

Ранее стало известно, что правительство Марокко выделило 10 млрд дирхамов на борьбу с инфляцией в стране, выпустив соответствующий указ.
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