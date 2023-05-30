Границы ТОР «Надеждинская» и «Михайловский» в Приморье будут расширены

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территорий опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» и «Михайловский» в Приморском крае.
В ТОР «Надеждинская» при новом разграничении войдут новые участки под инвестиционные проекты на острове Русский, сообщает ИА PrimaMedia. При этом сама ТОР будет переименована в «Приморье». Такое переименование связано с распространением действий режима преференций за пределы Надеждинского муниципального района, наименование которого изначально было использовано для названия ТОР.
Общий объем инвестиций в строительство новых объектов на острове составит более 43,6 млрд рублей. В частности, запланировано строительство тематического парка развлечений с гостиничным центром и аквапарком. Также подразумевается строительство центра водных видов спорта и крытого спортивного комплекса с игровыми площадками. Там будут работать экстрим-парк с роллердромом и скалодромом, стадион на 500 зрителей и береговая линия с яхт-клубом.