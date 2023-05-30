Границы ТОР «Надеждинская» и «Михайловский» в Приморье будут расширены

Общий объем инвестиций в строительство новых объектов на острове составит более 43,6 млрд рублей. В частности, запланировано строительство тематического парка развлечений с гостиничным центром и аквапарком. Также подразумевается строительство центра водных видов спорта и крытого спортивного комплекса с игровыми площадками. Там будут работать экстрим-парк с роллердромом и скалодромом, стадион на 500 зрителей и береговая линия с яхт-клубом.