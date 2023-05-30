Российские медики разработали новый способ лечения ран у диабетиков при помощи коллагена свиньи

Специалисты из Пензенского государственного университета (ПГУ) обнаружили новый способ заживления ран у пациентов с синдромом диабетической стопы. Об этом сообщило Минобрнауки России в общении с «Газета.Ru».
Согласно данным Минздрава, у каждого 15 россиянина диагностирован диабет, а 8-10% имеют синдромом диабетической стопы. У таких пациентов процент заживления ран может занимать до 2-3 месяцев.
Пензенские ученые предлагают бороться с данной проблемой при помощи антиоксидантной терапии. Речь идет об использовании коллагенового матрикса свиньи, который поможет в поддержке клеток и транспортировке химических веществ.
«Технология использования внеклеточного коллагенового матрикса известная. Но использование матрикса, начиненного антиоксидантами для лечения ран у пациентов с сахарным диабетом, – это открытие. Наш способ поможет доставить лекарство непосредственно в очаг поражения», — рассказал один из разработчиков метода.
Исследователи уже провели испытания на лабораторных животных. Сейчас начались клинические испытания на 10 добровольцах.
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