Атака дронов: десятки украинских беспилотников атаковали Москву

В то же время последствия действий украинской стороны могут быть прямо противоположными тем целям, которые ставит руководство ГУР, принимая решение об атаке. Появление украинских беспилотников над Барвихой, Рублевкой и другими элитными подмосковными поселками может стать для российских элит, многие представители которых до сих пор надеются на «договорняк», сигналом к пересмотру позиции относительно проведения спецоперации. Одно дело, когда боевые действия идут в Артемовске, Донецке или даже Белгороде, и совсем другое дело, когда начиненные взрывчаткой дроны начинают летать над твоим домом. Это заставляет активно искать решения возникшей проблемы. А так как киевские власти проявляют решимость поддерживать конфликт до конца, то решение выглядит очевидным.