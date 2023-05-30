Атака дронов: десятки украинских беспилотников атаковали Москву

Киевский режим предпринял попытку атаковать Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов утром 30 мая. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Согласно официальным данным, в налете было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Все они были поражены средствами ПВО и РЭБ. При этом пять целей были уничтожены расчетами ЗРПК «Панцирь-С», еще три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронного противодействия и потеряли управление.
Три БПЛА врезались в жилые здания на Профсоюзной, 98, на улице Атласова и на Ленинском проспекте, причинив незначительные повреждения. В одной из квартир, в которую влетел разбившийся беспилотник, был обнаружен несдетонировавший кумулятивный заряд К3-6. Об этом сообщили столичные экстренные службы.
Как отметили в Следственном комитете РФ, в настоящее время на месте падения дронов работают экстренные службы и эксперты СК. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.
Как сообщают многочисленные очевидцы, беспилотники и работа сил ПВРО были замечены в Подмосковье. В Сети появились видео с пролетом и уничтожением украинских дронов над Красконогорском, Одинцово, Ново-Огарево, в районе Истры, Новой Риги и Рублево.
Один из БПЛА по предварительной информации упал на территории поселка Барвиха.
По оценкам аналитических Telegram-каналов, всего в атаке могло принимать участие от 20 до 32 дронов различных типов, которые, вероятнее всего, были запущены из северных районов Черниговской или Сумской областей. В акции принимали участие БПЛА UJ-22 Airborne производства украинской копании «Укрджет», а также аппараты «Бобер».
Данные дроны собирались по заказу ГУР Украины, который чаще всего стоит за подобными атаками на российские территории. Характерной особенностью этих БПЛА является применение аэродинамической схемы «утка». О причастности Главного управления разведки Украины к нынешнему налету может косвенно свидетельствовать вчерашнее заявление главы ГУР Кирилла Буданова, который накануне пригрозил россиянам «скорой местью» за удары ВКС РФ по военным объектам в Киеве 28—29 мая.
Сразу после атаки Киев прибег к своей излюбленной тактике, поспешив публично откреститься от произошедшего. Руководитель Офиса президента Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к налету БПЛА.
«Мы с удовольствием смотрим и прогнозируем увеличение количества атак, но отношения прямого, конечно же, не имеем», — рассказал Подоляк.
Прокомментировал атаку и мэр Киева Виталий Кличко. Отвечая на вопрос журналистов, является ли налет на Москву результатом его вчерашнего обращения к Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, в котором Кличко пожаловался на «слишком спокойную» жизнь москвичей на фоне ударов по украинской столице, столичный мэр высказался в характерной для себя манере: — «Не каждый может смотреть в завтрашний день, но у меня это получается».
В Кремле также отреагировали на происшествие, назвав нынешнюю атаку «местью киевского режима» за удар российских ВКС по одному из центров принятия решений на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Атака БПЛА на российскую столицу, несмотря на ее крайне ограниченный эффект, стала центральной темой украинских СМИ. Одновременно с этим ряд Telegram-каналов попытался разогнать волну паники, публикуя вбросы о сотнях дронов, летящих на Москву. Как отмечают эксперты, нынешний налет явился очередной медийной операцией киевского режима, направленной на снятие негатива от эффективных ударов российских ВКС по военным целям в Киеве и других украинских регионах.
В то же время последствия действий украинской стороны могут быть прямо противоположными тем целям, которые ставит руководство ГУР, принимая решение об атаке. Появление украинских беспилотников над Барвихой, Рублевкой и другими элитными подмосковными поселками может стать для российских элит, многие представители которых до сих пор надеются на «договорняк», сигналом к пересмотру позиции относительно проведения спецоперации. Одно дело, когда боевые действия идут в Артемовске, Донецке или даже Белгороде, и совсем другое дело, когда начиненные взрывчаткой дроны начинают летать над твоим домом. Это заставляет активно искать решения возникшей проблемы. А так как киевские власти проявляют решимость поддерживать конфликт до конца, то решение выглядит очевидным.
Как отметил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, нынешняя атака на Москву стала закономерным итогом провала разработок как беспилотников, так и средств борьбы с ними. По словам предпринимателя, он уже давно предупреждал чиновников Минобороны о неизбежности подробных акций со стороны Киева, однако до сих пор адекватных мер принято не было.
«Я об этом уже много раз предупреждал, но слушать никто не хочет. Потому что я злой и расстраиваю бюрократов, которым живется великолепно», — сказал Евгений Пригожин.