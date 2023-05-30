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Атака дронов: десятки украинских беспилотников атаковали Москву

Весь мир
Атака дронов: десятки украинских беспилотников атаковали Москву

Киевский режим предпринял попытку атаковать Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов утром 30 мая. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Согласно официальным данным, в налете было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Все они были поражены средствами ПВО и РЭБ. При этом пять целей были уничтожены расчетами ЗРПК «Панцирь-С», еще три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронного противодействия и потеряли управление.

Атака дронов: десятки украинских беспилотников атаковали Москву

Три БПЛА врезались в жилые здания на Профсоюзной, 98, на улице Атласова и на Ленинском проспекте, причинив незначительные повреждения. В одной из квартир, в которую влетел разбившийся беспилотник, был обнаружен несдетонировавший кумулятивный заряд К3-6. Об этом сообщили столичные экстренные службы.

t.me/shot_shot
t.me/bazabazon
t.me/warhistoryalconafter
t.me/rt_russian

Как отметили в Следственном комитете РФ, в настоящее время на месте падения дронов работают экстренные службы и эксперты СК. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Как сообщают многочисленные очевидцы, беспилотники и работа сил ПВРО были замечены в Подмосковье. В Сети появились видео с пролетом и уничтожением украинских дронов над Красконогорском, Одинцово, Ново-Огарево, в районе Истры, Новой Риги и Рублево.

t.me/breakingmash
t.me/bazabazon
t.me/warhistoryalconafter

Один из БПЛА по предварительной информации упал на территории поселка Барвиха.

По оценкам аналитических Telegram-каналов, всего в атаке могло принимать участие от 20 до 32 дронов различных типов, которые, вероятнее всего, были запущены из северных районов Черниговской или Сумской областей. В акции принимали участие БПЛА UJ-22 Airborne производства украинской копании «Укрджет», а также аппараты «Бобер».

t.me/warhistoryalconafter
t.me/warhistoryalconafter

Данные дроны собирались по заказу ГУР Украины, который чаще всего стоит за подобными атаками на российские территории. Характерной особенностью этих БПЛА является применение аэродинамической схемы «утка». О причастности Главного управления разведки Украины к нынешнему налету может косвенно свидетельствовать вчерашнее заявление главы ГУР Кирилла Буданова, который накануне пригрозил россиянам «скорой местью» за удары ВКС РФ по военным объектам в Киеве 28—29 мая.

Сразу после атаки Киев прибег к своей излюбленной тактике, поспешив публично откреститься от произошедшего. Руководитель Офиса президента Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к налету БПЛА.

«Мы с удовольствием смотрим и прогнозируем увеличение количества атак, но отношения прямого, конечно же, не имеем», — рассказал Подоляк.

Прокомментировал атаку и мэр Киева Виталий Кличко. Отвечая на вопрос журналистов, является ли налет на Москву результатом его вчерашнего обращения к Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, в котором Кличко пожаловался на «слишком спокойную» жизнь москвичей на фоне ударов по украинской столице, столичный мэр высказался в характерной для себя манере: — «Не каждый может смотреть в завтрашний день, но у меня это получается».

В Кремле также отреагировали на происшествие, назвав нынешнюю атаку «местью киевского режима» за удар российских ВКС по одному из центров принятия решений на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Атака дронов: десятки украинских беспилотников атаковали Москву

Атака БПЛА на российскую столицу, несмотря на ее крайне ограниченный эффект, стала центральной темой украинских СМИ. Одновременно с этим ряд Telegram-каналов попытался разогнать волну паники, публикуя вбросы о сотнях дронов, летящих на Москву. Как отмечают эксперты, нынешний налет явился очередной медийной операцией киевского режима, направленной на снятие негатива от эффективных ударов российских ВКС по военным целям в Киеве и других украинских регионах.

В то же время последствия действий украинской стороны могут быть прямо противоположными тем целям, которые ставит руководство ГУР, принимая решение об атаке. Появление украинских беспилотников над Барвихой, Рублевкой и другими элитными подмосковными поселками может стать для российских элит, многие представители которых до сих пор надеются на «договорняк», сигналом к пересмотру позиции относительно проведения спецоперации. Одно дело, когда боевые действия идут в Артемовске, Донецке или даже Белгороде, и совсем другое дело, когда начиненные взрывчаткой дроны начинают летать над твоим домом. Это заставляет активно искать решения возникшей проблемы. А так как киевские власти проявляют решимость поддерживать конфликт до конца, то решение выглядит очевидным.

Атака дронов: десятки украинских беспилотников атаковали Москву

Как отметил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, нынешняя атака на Москву стала закономерным итогом провала разработок как беспилотников, так и средств борьбы с ними. По словам предпринимателя, он уже давно предупреждал чиновников Минобороны о неизбежности подробных акций со стороны Киева, однако до сих пор адекватных мер принято не было.

«Я об этом уже много раз предупреждал, но слушать никто не хочет. Потому что я злой и расстраиваю бюрократов, которым живется великолепно», — сказал Евгений Пригожин.
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