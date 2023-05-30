Аналитик Кнутов: ВСУ могут принудить к наступлению, которое приведет к огромным потерям

Киев утвердил сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего. Как считает военный аналитик Юрий Кнутов, на деле идти ни в какое наступление Киев не хочет.
«Мы обсуждали не только обеспечение ВСУ боеприпасами, не только подготовку новых бригад, не только нашу тактику, но и сроки относительно того, как мы будем двигаться. Решения приняты», — сказал Зеленский, не назвав конкретных дат. Накануне командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что ВСУ в скором времени перейдут «к активным наступательным действиям».
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, также не называя конкретных дат, говорил, что контрнаступление может начаться «завтра, послезавтра или через неделю». По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, у Киева «есть весь необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений».
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил немецким СМИ, что ВСУ получили от Запада около 60 танков Leopard германского производства. Как сказал Резников, в коалицию по поставкам танков Leopard входят ФРГ, Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия, Испания и Канада. Сейчас украинская армия располагает двумя батальонами по 30 танков Leopard — всего около 60-ти танков. Кроме того, заявил Резников, Киев получил от Франции колесные танки AMX-10RC, от Великобритании — танки Challenger, от США — танки Abrams.
Ранее сообщалось, что Германия намерена отправить на Украину крупную партию военной техники стоимостью в 2,7 миллиарда евро. В новый пакет военной помощи Киеву могут войти 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1, 200 разведывательных беспилотников и боеприпасы. А издание Financial Times написала, что Украина уже начала «смелые формирующие операции» в рамках военной стратегии, чтобы обмануть и отвлечь Россию перед крупным наступлением. Эти операции якобы «направлены на то, чтобы повлиять на мышление России и заставить ее потратить ресурсы». «В качестве примеров можно привести таинственный удар беспилотника по Кремлю, вторжение в приграничную российскую область, а также атаку морского беспилотника на российский корабль-шпион в Черном море», — заявило издание.
Как считает военный аналитик Юрий Кнутов, несмотря на все воинственные заявления с Банковой, видно, что украинские власти совсем не хотят бросать тысячи своих военных на надежные российские укрепрайоны.
«Сегодня уже достаточно четко видно, что украинская армия не хочет идти в пресловутое «победоносное контрнаступление». Украинские власти понимают — если оно провалится, то Зеленский всерьез рискует потерять власть и доверие своих западных «партнеров». А люди из его окружения могут как минимум лишиться своих постов, — отметил аналитик. — Поэтому Украина стоит сегодня перед очень непростой дилеммой. Либо бросаться в наступление на прекрасно укрепленные позиции русской армии, которое, скорее всего, обернется тысячами человеческих жертв и потерей сотен единиц техники. Либо продолжать тянуть время, рискуя лишиться поддержки Запада».
При этом, напомнил Кнутов, давление на Киев со стороны Вашингтона и Брюсселя постоянно нарастает.
«Европейские и американские политики хотят видеть, как украинцы распорядятся теми вооружениями, которое ей за последние месяцы предоставили в огромном количестве. Ведь на него потрачены миллиарды долларов и евро, для снаряжения ВСУ были привлечены гигантские ресурсы, а результатов всего этого пока, мягко говоря, не видно, — подчеркнул аналитик. — При этом на Западе очень недовольны потерей Артемовска и теми десятками тысяч жертв, которые при этом понесли ВСУ. Более того, при этом российская армия имеет продвижение и на других участках фронта. Поэтому украинцев могут просто принудить к наступлению, ведь в Пентагоне уже не раз говорили, что «теперь у Украины есть для этого все силы и средства».
Правда, напомнил Кнутов, после этого президент Зеленский специально ездил в Европу и доказывал там, что для полной готовности ВСУ не хватает истребителей F-16, без которых «наступление не удастся».
«Однако в итоге это так и осталось лишь частным мнением Зеленского. Да, европейцы его выслушали и даже что-то там пообещали, но американцы, имеющие в этой ситуации решающий голос, остались при своем мнении, — сообщил Юрий Кнутов. — Таким образом, все идет к тому, что украинской армии придется наступать с теми средствами, которые уже имеются в ее распоряжении. В данном случае, американским генералам и политикам нужны хотя бы минимальные военные успехи, причем любой ценой. Количество украинских военных, которые при этом бессмысленно погибнут, в Вашингтоне абсолютно никого не волнует», — заключил военный аналитик.
Напомним, западные политики заявляют, что смысл ожидаемого контрнаступления ВСУ в том, чтобы заставить Россию постоянно сомневаться в том, когда именно оно началось и к чему приводит. «С точки зрения Украины, создание нервной неуверенности у своего врага является ключевым моментом», — сообщили американские СМИ. Ранее о том, что основную ставку при контрнаступлении ВСУ делают на «деморализацию российской армии», заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович✱.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России