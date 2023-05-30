Аналитик Кнутов: ВСУ могут принудить к наступлению, которое приведет к огромным потерям

Ранее сообщалось, что Германия намерена отправить на Украину крупную партию военной техники стоимостью в 2,7 миллиарда евро. В новый пакет военной помощи Киеву могут войти 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1, 200 разведывательных беспилотников и боеприпасы. А издание Financial Times написала, что Украина уже начала «смелые формирующие операции» в рамках военной стратегии, чтобы обмануть и отвлечь Россию перед крупным наступлением. Эти операции якобы «направлены на то, чтобы повлиять на мышление России и заставить ее потратить ресурсы». «В качестве примеров можно привести таинственный удар беспилотника по Кремлю, вторжение в приграничную российскую область, а также атаку морского беспилотника на российский корабль-шпион в Черном море», — заявило издание.