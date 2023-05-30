Жители Центральноафриканской Республики восстановили и открыли разрушенные церкви и мечети

Ранее Андреевская церковь в юго-западной коммуне Бимбо перешла под управление Московского патриархата. Изначально храм принадлежал Александрийской православной церкви (АПЦ). Однако представители АПЦ заявили, что больше не имеют возможности финансировать предприятие. В связи с этим РПЦ вызвалась развивать и поддерживать работу собора. Также сотрудники открыли в стране приходскую школу для детей.