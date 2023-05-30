Жители Центральноафриканской Республики восстановили и открыли разрушенные церкви и мечети

Банги, 30 мая. Разрушенные во время военно-политических кризисов церкви и мечети Центральноафриканской Республики постепенно возобновляют работу.
Вандалы повредили многие религиозные сооружения в стране. Население самостоятельно взялось за восстановление храмов и соборов, чтобы вернуть прихожанам возможность проводить службы и обряды.
В последние годы Москва и Банги ведут активное сотрудничество в религиозной сфере. Например, в июле 2022 года Русская православная церковь (РПЦ) получила свидетельство о регистрации в Центральноафриканской Республике. Митрополит Клинский Леонид назвал это событие историческим.
Ранее Андреевская церковь в юго-западной коммуне Бимбо перешла под управление Московского патриархата. Изначально храм принадлежал Александрийской православной церкви (АПЦ). Однако представители АПЦ заявили, что больше не имеют возможности финансировать предприятие. В связи с этим РПЦ вызвалась развивать и поддерживать работу собора. Также сотрудники открыли в стране приходскую школу для детей.