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Лобода добавила опцию аренды в объявление о продаже особняка с гербом России в Подмосковье

Шоу-бизнес
Лобода добавила опцию аренды в объявление о продаже особняка с гербом России в Подмосковье

Особняк украинской певицы Светланы Лободы, расположенный в подмосковном селе Николо-Урюпино, продается за 630 миллионов рублей. При этом недавно в соответствующем объявлении появилась информация о возможности аренды участка за 1 млн рублей, передал источник Федерального агентства новостей.

Как стало известно, новую опцию пришлось добавить из-за отсутствия потенциальных покупателей. Уже долгое время риэлтор не может заключить сделку, но у исполнительницы больше не осталось времени.

Так как дом все еще находится в собственности Лободы, ей необходимо платить за него налоги и погашать расходы на коммунальные услуги. В связи с этим было принято решение сдавать участок в аренду за 1 миллион рублей в месяц.

При этом на сайте опубликованы фотографии внутреннего убранства комнат, среди которых особе внимание привлекает рабочий кабинет. Вся мебель выполнена из дорогого дерева, а на полу постелен роскошный ковер.

Кроме того, на стене красуется государственный герб России. В прошлом исполнительница «пылала» настолько большой любовью к стране, что даже решила украсить дом ее официальной символикой. Тем не менее риск лишиться недвижимости в Европе заставил артистку изменить свое мнение и «переобуться».

Ранее композитор Олег Влади подал иск в суд на Светлану Лободу. Причиной послужила публикация в Сети ее концерта, полностью состоящего из песен автора.
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