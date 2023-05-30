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В Госдуме предложили ввести прокатные удостоверения для компьютерных игр

Общество
В Госдуме предложили ввести прокатные удостоверения для компьютерных игр

Для распространения компьютерных игр в России нужно выдавать прокатные удостоверения. Соответствующую инициативу выдвинула первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Парламентарий обратила внимание, что подобный механизм уже используется. Например, прокатные удостоверения выдаются для фильмов.

Московский адвокат ранее обнаружил, что его 14-летний сын похитил 130 тысяч рублей из дома, чтобы купить аккаунт в онлайн-игре у своего одноклассника. Сначала пропажу обнаружила мать ребенка и заподозрила собственного сына.
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