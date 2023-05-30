В Госдуме предложили ввести прокатные удостоверения для компьютерных игр

Московский адвокат ранее обнаружил, что его 14-летний сын похитил 130 тысяч рублей из дома, чтобы купить аккаунт в онлайн-игре у своего одноклассника. Сначала пропажу обнаружила мать ребенка и заподозрила собственного сына.