Разработка концепции развития исторического центра Самары обойдется в 27 млн рублей

В Самаре заключен контракт на разработку концепции развития исторического центра. На эти цели городские власти готовы потратить 27 миллионов рублей. Детали тендера изложены на сайте государственных закупок.
Победителем конкурса стал Самарский государственный технический университет. Концепция по условиям контракта должна быть разработана до 10 декабря 2024 года, сообщает бизнес-портал «ГлобалСамара.ру». Работы по ее реализации будут проводиться до 2030 года.
В технической документации обозначена необходимость проведения анализа с целью определения успешных практик развития исторических поселений. Затем потребуется подготовить план мероприятий, направленных на повышение туристической и инвестиционной привлекательности. Концепция должна способствовать экономическому развитию территории.