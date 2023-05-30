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Семья россиян прорвалась через границу из Польши в Белоруссию

Происшествия
Семья россиян прорвалась через границу из Польши в Белоруссию

Семья россиян попыталась незаконно пересечь границу между Польшей и Белоруссией. Об этом сообщает RMF. Несмотря на пробитые шины, некоторым нарушителям удалось достичь цели.

Выяснилось, что супружеская пара и их дети дали пограничникам шведские паспорта. После того, как сотрудники стали проверять документы, автомобиль резко сорвался с места. Специальные заграждения повредили машину, но водителю удалось доехать практически до середины моста, разделяющего страны.

Женщине с детьми удалось пересечь границу Белоруссии. Выяснилось, что младшие члены семьи не имели права покидать территорию Швеции. Мужчину задержали.

Ранее в Варшаве начались дискуссии по законопроекту, который позволяет создать специальную комиссию для изучения «влияния России» на Польшу. Политические элиты уверены, что Москва все еще оказывает слишком сильное влияние на страну.
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