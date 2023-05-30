Глава «Женского диалога» Семерикова попросила матерей СНГ не отправлять своих сыновей в качестве наемников в ряды ВСУ

Председатель Международного движения миротворчества «Женский диалог» Елена Семерикова призвала матерей СНГ не допустить участия их сыновей в качестве наемников на стороне ВСУ. Обращение обусловлено информацией о том, что Великобритания объявила призыв добровольцев из государств бывшего Советского Союза для борьбы против России.