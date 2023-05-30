Глава «Женского диалога» Семерикова попросила матерей СНГ не отправлять своих сыновей в качестве наемников в ряды ВСУ

Председатель Международного движения миротворчества «Женский диалог» Елена Семерикова призвала матерей СНГ не допустить участия их сыновей в качестве наемников на стороне ВСУ. Обращение обусловлено информацией о том, что Великобритания объявила призыв добровольцев из государств бывшего Советского Союза для борьбы против России.
Как указано в письме, имеющемся в распоряжении ФАН, британцы завлекают наемников-выходцев из стран СНГ большими деньгами.
«Не отправляйте своих сыновей в ряды наемных солдат против России, против страны, которая сегодня противостоит человеконенавистнической фашистской идеологии, идеологии, которая не имеет права на свое существование! Наши народы, наши родители, деды и отцы ценой собственных жизней отстояли право народов на жизнь, право наших детей и внуков на счастливое мирное детство! Мы, Матери мира, сегодня должны быть вместе», — говорится в обращении.
Письма-обращения были направлены послам стран СНГ. По словам Семериковой, в дипломатических кругах признают, что подобные предложения о наемничестве со стороны западных стран являются ничем иным, как дополнительным фактором стравливания народов постсоветского пространства.
Ранее «Женский диалог» отправил обращение Папе Римскому Франциску с призывом вразумить Европу и остановить спонсирование преступного киевского режима. Письмо было отправлено на фоне «турне» президента Украины Владимира Зеленского по европейским государствам, в ходе которого лидер киевского режима по обыкновению выпрашивал все новые и новые, пухлые пакеты военной поддержки.