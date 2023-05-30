Удивляй прямыми эфирами: у пользователей ЯRUS появилась возможность снимать и смотреть стримы

К тому же, улучшение веб-версии ЯRUS предоставляет дополнительные условия для заработка: во время проведения стримов пользователи могут поощрять автора донатами прямо во время трансляции. А скоро разработчики добавят возможность сохранять стримы в личном аккаунте в разделе «Видео».