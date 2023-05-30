Удивляй прямыми эфирами: у пользователей ЯRUS появилась возможность снимать и смотреть стримы

От инфлюенсеров и до геймеров: для авторов контента появилась возможность проводить прямые трансляции в веб-версии социальной сети ЯRUS. Как это открывает горизонты для творчества и заработка блогеров, читайте в этой статье.
Сегодня авторы уникального контента социальной сети ЯRUS могут делиться с подписчиками самым важным в режиме онлайн. Разработчики добавили инструмент ведения прямых трансляций в веб-версии платформы: это дает возможность расширить целевую аудиторию и получить более широкий охват.
«Стримы предоставляют авторам контента в ЯRUS уникальные возможности для взаимодействия с аудиторией, ее расширения, укрепления личного бренда, монетизации и получения обратной связи. Прямые трансляции в ЯRUS — это полезный инструмент в арсенале контент-создателей, который помогает привлечь и удержать пользователей, а также создать более глубокое и вовлеченное сообщество вокруг своего творчества», — рассказал менеджер продукта соцсети ЯRUS Андрей Битюцкий.
К тому же, улучшение веб-версии ЯRUS предоставляет дополнительные условия для заработка: во время проведения стримов пользователи могут поощрять автора донатами прямо во время трансляции. А скоро разработчики добавят возможность сохранять стримы в личном аккаунте в разделе «Видео».
«Пользователи могут следить за любимыми авторами в режиме реального времени со своих смартфонов на Android и IOS. Трансляция отображается в списке видео на личной странице автора в ЯRUS, однако посмотреть после завершения ее не удастся. Но это ненадолго! Разработчики активно трудятся: в ближайшей перспективе стримеры смогут сохранять эфиры в списке личных видеороликов», — рассказала команда ЯRUS в ленте «Новости разработчика».
Российская социальная сеть ЯRUS объединяет более 11 миллионов пользователей. На платформе доступны популярные сервисы: крупнейший в стране агрегатор новостей, сервис событий, музыка, мини-приложения, видео и сюжеты. Сегодня приложение ЯRUS доступно для скачивания в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.