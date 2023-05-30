Массовое отключение света произошло в Киеве

Перебои с электроэнергией наблюдаются в Киеве. Причину возникших проблем со светом озвучили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
Отключения электричества в Киеве носят массовый характер. Проблемы со светом наблюдаются сразу в нескольких районах города. Причиной перебоев в подаче электроэнергии стала авария, пожаловались в украинской компании. Детали не раскрываются.
В Киевской области Украины более 18 тысяч домохозяйств остались без света в результате технологических сбоев на объектах энергетической инфраструктуры. Об этом ранее сообщило местное министерство энергетики.