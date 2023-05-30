16-летняя теннисистка Андреева разгромила американку Риске и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева разгромила американку Элисон Риске со счетом 6:2, 6:1 и прошла во второй круг «Ролан Гаррос». Встреча длилась 56 минут.
На турнирах Большого шлема эта победа стала первой для 16-летней спортсменки. Теннисистка стала второй с 2000 года из трех, кому удалось выиграть на «Ролан Гаррос» и отдать три гейма или менее в возрасте до 17 лет.
В следующий раз Андреева встретится на корте с победительницей матча между Ангелиной Калининой из Украины и Диан Парри из Франции.
Ранее сербский теннисист Новак Джокович прошел во второй круг Открытого чемпионата Франции. Призовой фонд соревнования составляет 49 млн евро.