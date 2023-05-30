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Президенты Египта и Турции обсудили обмен послами и развитие дипломатических связей

Весь мир
Президенты Египта и Турции обсудили обмен послами и развитие дипломатических связей

Каир, 30 мая. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом повышение уровня дипломатических отношений между двумя странами, пишут арабские СМИ.

В ходе телефонного разговора Ас-Сиси поздравил своего коллегу Эрдогана с победой на президентских выборах и переизбранием на новый срок.

«Стороны подчеркнули глубину исторических связей двух стран и договорились приступить к улучшению дипломатических отношений, а также рассмотрели возможность обмена послами для развития сотрудничества», — сказано в заявлении египетского руководства.

Президент Турции в свою очередь выразил признательность за добрый жест со стороны лидера Каира.

Ранее Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об уважении его страны к воле суданского народа, призвав избавить Хартум от внешнего вмешательства в текущий кризис.
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