Президенты Египта и Турции обсудили обмен послами и развитие дипломатических связей

Каир, 30 мая. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом повышение уровня дипломатических отношений между двумя странами, пишут арабские СМИ.
В ходе телефонного разговора Ас-Сиси поздравил своего коллегу Эрдогана с победой на президентских выборах и переизбранием на новый срок.
«Стороны подчеркнули глубину исторических связей двух стран и договорились приступить к улучшению дипломатических отношений, а также рассмотрели возможность обмена послами для развития сотрудничества», — сказано в заявлении египетского руководства.
Президент Турции в свою очередь выразил признательность за добрый жест со стороны лидера Каира.
Ранее Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об уважении его страны к воле суданского народа, призвав избавить Хартум от внешнего вмешательства в текущий кризис.