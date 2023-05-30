Сильный пожар вспыхнул на складе с пластиком в подмосковном Волоколамске

Склад с пластиком загорелся в Волоколамском районе Московской области. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
Возгорание произошло в селе Осташово. На Рузском шоссе происходит горение пластика на первом этаже двухэтажного склада.
Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Причины возгорания выясняются. Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее на площади 2500 квадратных метров загорелся склад в подмосковном Дзержинском. К ликвидации пламени привлекались два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.
Накануне при пожаре на складе с бумагой и картоном в Одинцове погибли три человека. Об этом информирует RT.