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Сильный пожар вспыхнул на складе с пластиком в подмосковном Волоколамске

Происшествия
Сильный пожар вспыхнул на складе с пластиком в подмосковном Волоколамске

Склад с пластиком загорелся в Волоколамском районе Московской области. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Возгорание произошло в селе Осташово. На Рузском шоссе происходит горение пластика на первом этаже двухэтажного склада.

Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Причины возгорания выясняются. Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее на площади 2500 квадратных метров загорелся склад в подмосковном Дзержинском. К ликвидации пламени привлекались два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Накануне при пожаре на складе с бумагой и картоном в Одинцове погибли три человека. Об этом информирует RT.
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