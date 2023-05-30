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Жилые дома в селе Новая Таволжанка Белгородской области получили повреждения в ходе атаки ВСУ

Происшествия
Жилые дома в селе Новая Таволжанка Белгородской области получили повреждения в ходе атаки ВСУ

Населенный пункт Новая Таволжанка подвергся обстрелу со стороны украинских военнослужащих. Соответствующую информацию предоставил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, в результате атаки никто из жителей не пострадал. Тем не менее осколки одного из вражеских снарядов упали на территории частного домовладения — здание и находившийся рядом автомобиль оказались сильно повреждены.

«Еще в трех (домовладениях) взрывной волной выбиты стекла, посечены фасады, заборы и хозяйственные постройки», — добавил политик.

Кроме того, боевики задели местную линию электропередач. Сотрудники оперативных служб уже приступили к устранению последствий обстрела, а представители властей начали подворный обход.

Ранее противники атаковали поселок Михайловка в Запорожской области. Действия украинских военных привели к гибели мирных граждан.
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