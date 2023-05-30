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СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на Москву

Происшествия
СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на Москву

Уголовное дело по статье о теракте возбудили после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву, сообщил Следственный комитет России.

К расследованию привлечен целый спектр специалистов. Речь идет об опытных следователях и криминалистах центрального аппарата СК России, а также сотрудниках Судебно-экспертного центра ведомства.

Житель многоквартирного дома на Ленинском проспекте в Москве ранее рассказал о первых секундах после попадания БПЛА. Мужчина поделился эмоциями от происшествия в беседе с корреспондентом ФАН.

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях. Работы по этому направлению будут вести профильные специалисты.
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