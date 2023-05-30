Звезда фильма «Каменская» Николай Шатохин скончался на 63-м году жизни

Актер Николай Шатохин скончался возрасте 62 лет. О его смерти сообщила в соцсетях театральный режиссер Ксения Зорина.
Женщина отметила, что звезда сериала «Каменская» скончался в одном из подмосковных госпиталей. Причина смерти не разглашается. Наиболее вероятно, похороны пройдут 1 июня.
Поклонники таланта Шатохина также смогут попрощаться с ним. Мероприятие для них состоится на сцене МТЮЗ, но дата не уточняется, ведь «прощание очень сложно организовать».
Актер снялся в более чем 70 фильмах и сериалах. Он дебютировал в 1988 году в фильме «Трудно первые сто лет». Затем он не раз снимался в картинах, ставших культовыми. Среди них – «Каменская», «Восьмидесятые», «Довлатов» и другие.
Ранее в Словакии скончался известный артист Дано Херибан. Он умер из-за сердечной недостаточности на 44 году жизни. Перед этим его госпитализировали из-за проблем со здоровьем.