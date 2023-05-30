Звезда фильма «Каменская» Николай Шатохин скончался на 63-м году жизни

Актер снялся в более чем 70 фильмах и сериалах. Он дебютировал в 1988 году в фильме «Трудно первые сто лет». Затем он не раз снимался в картинах, ставших культовыми. Среди них – «Каменская», «Восьмидесятые», «Довлатов» и другие.