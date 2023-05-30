AppStore удалил все приложения «Единой России»

Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Сергей Пименов сообщил, что приложения партии стали недоступны в магазине AppStore.
Госдеятель отметил, что специалисты уже работают над их восстановлением в веб-формате.
По словам Пименова, санкции в отношении крупнейшей политической партии действуют уже долгое время, однако уведомление об удалении сервисов из магазина приложений поступило только сегодня.
Также в сообщении указано, что фракция является запрещенной организацией, согласно американскому законодательству, констатировал он.
«Это решение вызвано и тем, что множественные атаки во время предварительного голосования были отражены и иных способов препятствовать жителям страны участвовать в политической жизни в США не нашли», — заключил он.
Ранее российский картографический сервис 2ГИС удалили из Google Play.