Продажу алкоголя в Приморье запретят в День защиты детей

Правительство Приморского края объявило о запрете продажи алкогольной продукции в течение 1 июня.
Как пояснили власти, 1 июня отмечается Международный день защиты детей, поэтому продажа алкоголя, включая пиво и напитки на его основе, будет разрешена только в точках общепита и в магазинах беспошлинной торговли, сообщает ИА PrimaMedia.
В регионе подобные меры по защите населения от злоупотреблений алкоголем действуют также в День знаний 1 сентября и в дни «Последнего звонка». С 1 марта на территории Приморья в обычные дни розничная продажа алкоголя разрешена с 22.00 до 10.00.