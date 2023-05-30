Продажу алкоголя в Приморье запретят в День защиты детей

В регионе подобные меры по защите населения от злоупотреблений алкоголем действуют также в День знаний 1 сентября и в дни «Последнего звонка». С 1 марта на территории Приморья в обычные дни розничная продажа алкоголя разрешена с 22.00 до 10.00.