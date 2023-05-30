В России могут ввести уголовную ответственность за съемку беспилотников

Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил о подготовке закона, запрещающего съемки полетов беспилотников.
Парламентарий в интервью Telegram-каналу Shot призвал российских граждан в случае обнаружения беспилотника звонить по номеру 112 и сообщать точные координаты. По его словам, в такой ситуации больше ничего делать не нужно.
Гурулев отметил, что необходимо принять закон, подразумевающий уголовную ответственность за съемки беспилотных летательных аппаратов. По его словам, это требуется для того, чтобы противник не знал о результатах применения своего оружия.
Ранее СК возбудил дело по факту атаки беспилотников на Москву. Об этом информирует RT.