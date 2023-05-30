Сотрудник банка в Волгодонске спас клиента от обмана мошенников

Как пишет сетевое издание «ДонДей-Волгодонск», злоумышленники действовали по классической схеме. Они уведомили 44-летнего мужчину, что от его имени мошенники пытаются взять кредит. Теперь гражданину следует оформить другой кредит и перевести деньги на «безопасный счет», поделились в Межмуниципальном управлении МВД России.