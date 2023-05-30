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Сотрудник банка в Волгодонске спас клиента от обмана мошенников

Происшествия
Сотрудник банка в Волгодонске спас клиента от обмана мошенников

Мужчина в Волгодонске чуть не переслал аферистам 1,8 млн рублей. Раскрыть обман мошенников помог бдительный банковский служащий. Об этом рассказали в МУ МВД «Волгодонское».

Как пишет сетевое издание «ДонДей-Волгодонск», злоумышленники действовали по классической схеме. Они уведомили 44-летнего мужчину, что от его имени мошенники пытаются взять кредит. Теперь гражданину следует оформить другой кредит и перевести деньги на «безопасный счет», поделились в Межмуниципальном управлении МВД России.

Однако в кредитно-финансовой организации волгодонца встретил проинструктированный сотрудник, который вызвал в банк правоохранителей. Все вместе они разубедили гражданина брать кредит. Полицейские завели уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

Несмотря на предупреждения, горожане продолжают верить аферистам и берут кредиты, чтобы потом лишиться денег. Благодаря бдительности банковских служащих уже не в первый раз удается предотвратить преступление, добавили в пресс-службе ведомства.
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