Китай и Ульяновская область развивают экономическое сотрудничество

Сегодня, 30 мая, на заседании штаба по развитию Ульяновской области министр эконмического развития региона Николай Зонтов рассказал о результатах поездки делегации в Китай. По его словам, их можно охарактеризовать как весьма положительные.
Представители Ульяновской области приняли участие в российско-китайском форуме, проходившем в Шанхае. По итогам встреч и переговоров с партнерами их Китайской Народной Республики удалось договориться о сотрудничестве в области автомобилестроения, в производстве БПЛА, медицинского оборудования, сообщает сетевое издание «Главные новости Ульяновска».
Кроме того, крупный китайский металлообрабатывающий концерн намерен разместить свое представительство в Портовой экономической зоне в Заволжье. Также губернатору области доложили о том, что Китай готов увеличить в Ульяновск отправку товарных контейнерных поездов до четырех в месяц. Китайская сторона сообщила о необходимости встречной загрузки контейнеров. В Поднебесной ждут рапсовое масло. КНР заверило в готовности построить в регионе завод по переработке сырья. От ульяновцев в свою очередь потребуется увеличение посевных площадей культуры.