Китай и Ульяновская область развивают экономическое сотрудничество

Кроме того, крупный китайский металлообрабатывающий концерн намерен разместить свое представительство в Портовой экономической зоне в Заволжье. Также губернатору области доложили о том, что Китай готов увеличить в Ульяновск отправку товарных контейнерных поездов до четырех в месяц. Китайская сторона сообщила о необходимости встречной загрузки контейнеров. В Поднебесной ждут рапсовое масло. КНР заверило в готовности построить в регионе завод по переработке сырья. От ульяновцев в свою очередь потребуется увеличение посевных площадей культуры.