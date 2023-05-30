Танцевавшая с флагом Украины Порывай вернулась в Россию, чтобы поздравить Королеву с 50-летием

Сбежавшая за границу телеведущая Людмила Порывай на днях прилетела в Москву, чтобы принять участие в празднике по случаю дня рождения дочери Наташи Королевой. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.
Ранее знаменитость раскритиковала спецоперацию и была замечена танцующей с флагом Украины. Однако она забыла обо всех скандалах со своим участием, воссоединившись со звездной наследницей в преддверии ее 50-летия.
Собеседник агентства уточнил, что родственницы уже успели провести время вместе на теплоходе. Корабль, плывший по реке Волге, арендовала светская львица Виктория Шелягова.
Блогер ежегодно организовывает вечеринку Volga Dream, на которую приглашает многих представителей шоу-бизнеса. В этот раз помимо Королевой с матерью в мероприятии приняла участие актриса и юмористка Екатерина Варнава.
Все они якобы «переживают за украинцев», но это не помешало им плясать и злоупотреблять спиртными напитками во время праздника. При этом стало известно, что Порывай без каких-либо мук совести остановилась в доме зятя Сергея Глушко. Бодибилдер открыто поддерживает действия Кремля, за что неоднократно подвергался критике со стороны тещи.
До этого исполнительница хита «Желтые тюльпаны» поделилась рецептом домашнего самогона. Королева рассказала, что специальный аппарат для приготовления алкогольного напитка ей подарили друзья.