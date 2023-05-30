Танцевавшая с флагом Украины Порывай вернулась в Россию, чтобы поздравить Королеву с 50-летием

Все они якобы «переживают за украинцев», но это не помешало им плясать и злоупотреблять спиртными напитками во время праздника. При этом стало известно, что Порывай без каких-либо мук совести остановилась в доме зятя Сергея Глушко. Бодибилдер открыто поддерживает действия Кремля, за что неоднократно подвергался критике со стороны тещи.