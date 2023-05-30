Российские медики разрабатывают новый калькулятор старения

Специалисты Института изучения старения РНИМУ им. Н.И. Пирогова заняты разработкой универсальных часов старения, которые по точности уже превосходят аналоги. Об этом рассказал в интервью «Газета.Ru» рассказал директор научного учреждения Алексей Чуров.
Данная разработка нужна для точного определения мишени для геропротективных вмешательств. Часы старения также помогут определить эффективность подобных вмешательств.
«Мы работаем над универсальным калькулятором, который можно применять в большинстве лабораторий. Пока ошибка в определении возраста большинства калькуляторов, которые есть в мире, составляет до 8-12 лет», — рассказал Чуров.
На данный момент институт смог разработать два подобных устройства. Первый направлен на оценку состояния сосудов, а второй основан на данных, полученных методом эхокардиографии.
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