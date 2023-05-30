Российские медики разрабатывают новый калькулятор старения

Специалисты Института изучения старения РНИМУ им. Н.И. Пирогова заняты разработкой универсальных часов старения, которые по точности уже превосходят аналоги. Об этом рассказал в интервью «Газета.Ru» рассказал директор научного учреждения Алексей Чуров.