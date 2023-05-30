В Иркутской области девочка выстрелила в голову четырехлетнему брату из пневматического пистолета

В поселке Никола Иркутской области девочка выстрелила в голову четырехлетнему брату из пневматического пистолета. Об этом сообщается на сайте регионального СК СУ РФ.
Согласно данным, родители с четырехлетним сыном и пятилетней дочерью находились в гостях у своих знакомых. Девочка нашла в тумбе для обуви заряженное пневматическое оружие, которое принадлежало хозяйке дома. Ребенок случайно выстрелил в сторону брата, травмировав его в голову.
Известно, что мальчик доставлен в больницу. Сейчас опасности для его жизни нет.
В настоящий момент начата доследственная проверка, расследование произошедшего находится под контролем прокуратуры.
Ранее в Ленобласти мальчик ранил проходившую мимо девочку из пневматического ружья.