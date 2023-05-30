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В Иркутской области девочка выстрелила в голову четырехлетнему брату из пневматического пистолета

Происшествия
В Иркутской области девочка выстрелила в голову четырехлетнему брату из пневматического пистолета

В поселке Никола Иркутской области девочка выстрелила в голову четырехлетнему брату из пневматического пистолета. Об этом сообщается на сайте регионального СК СУ РФ.

Согласно данным, родители с четырехлетним сыном и пятилетней дочерью находились в гостях у своих знакомых. Девочка нашла в тумбе для обуви заряженное пневматическое оружие, которое принадлежало хозяйке дома. Ребенок случайно выстрелил в сторону брата, травмировав его в голову.

Известно, что мальчик доставлен в больницу. Сейчас опасности для его жизни нет.

В настоящий момент начата доследственная проверка, расследование произошедшего находится под контролем прокуратуры.

Ранее в Ленобласти мальчик ранил проходившую мимо девочку из пневматического ружья.
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