В Иркутской области девочка выстрелила в голову четырехлетнему брату из пневматического пистолета

Согласно данным, родители с четырехлетним сыном и пятилетней дочерью находились в гостях у своих знакомых. Девочка нашла в тумбе для обуви заряженное пневматическое оружие, которое принадлежало хозяйке дома. Ребенок случайно выстрелил в сторону брата, травмировав его в голову.