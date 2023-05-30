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Жительницу Саратовской области приговорили к 19 годам тюрьмы за отравление внуков и дочери-инвалида

Происшествия
Жительницу Саратовской области приговорили к 19 годам тюрьмы за отравление внуков и дочери-инвалида

Суд вынес приговор жительнице Саратовской области. По данным СК России, она отравила дочь-инвалида и трех детей.

Инцидент произошел еще в 2021 году. Женщина из-за личной неприязни подмешала яд в приготовленную для семьи еду. В итоге 23-летняя дочь инвалид и трое малолетних внуков скончались от отравления.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. На допросе женщина поделилась подробностями произошедшего. После этого она подтвердила рассказ на следственном действии. Ее приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Ленинградской области обнаружили тело подростка 2009 года рождения. Как сообщает RT, его отравили неустановленным веществом. На данный момент злоумышленник не найден.
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