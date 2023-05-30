Потери ВСУ за месяц составили свыше 16 тысяч военнослужащих. Соответствующее заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Украинские боевики также потеряли стони единиц техники. ВСУ лишились 16 самолетов, пяти вертолетов, 466 беспилотников, более 400 танков и других бронированных машин, добавил Шойгу.
ВС РФ ранее ликвидировали командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й мехбригады ВСУ, находящиеся в районе Авдеевки в ДНР.
Российская разведка также зафиксировала прибытие иностранных наемников в Харьков и его окрестности. Об этом ранее сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.