Американское издание Defense News, аффилированное с Пентагоном, выпустило большую статью, призванную доказать способность американского зенитно-ракетного комплекса Patriot сбивать российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», что после недавнего случая с уничтожением в Киеве такого ЗРК стало для США крайне актуально.
Кадры, на которых была запечатлена попытка расчета комплекса Patriot отбиться от атаки российской ракеты, активно распространяются. Американскую систему не спасло даже то, что в попытке выжить, зенитчики выпустили весь имеющийся на батарее боекомплект — 32 зенитные ракеты.
Сразу после израсходования снарядов на огневой позиции произошел сильный взрыв, который принято считать «прилетом» российского «Кинжала». Это впоследствии официально подтвердили в Министерстве обороны РФ, заявив об уничтожении в Киеве боевых элементов ЗРК Patriot.
Понятно, что подобный исход для зенитно-ракетной системы, которую США пытаются продавать во всем мире, совершенно не прибавляет ей боевой эффективности. Это событие наоборот, заставляет задуматься, насколько Patriot будет полезен в перспективе, когда гиперзвуковое оружие станет не таким экзотическим как сейчас, а вполне себе распространенным и обыденным. Если американский ЗРК не способен даже полным боекомплектом сбить одну гиперзвуковую ракету, зачем он тогда вообще нужен?
Считается, что боевые действия должны начинаться с уничтожения средств противовоздушной обороны противника путем нанесения по таким объектам массированного ракетного удара. Комплексы ПВО, в свою очередь, обязаны это нападение отразить, или в значительной степени его ослабить. Но, если, как это было в Киеве, ЗРК не способен выполнить свою основную задачу, возникает законный вопрос — а зачем нужна такая система?
И вот, околовоенное американское издание под авторством Дэвида Райта, научного сотрудника лаборатории ядерной безопасности Массачусетского технологического института, выпускает новый материал. Там содержится утверждение о том, что ЗРК Patriot технически способен сбить гиперзвуковую ракету.
Автор данной статьи явно пытается соответствовать заявлениям «официальных источников» Украины, которые поведали миру об уничтожении сразу семи гиперзвуковых ракет «Кинжал». В статье даже имеется сноска, в которой указано, что «нет никаких оснований не доверять официальным данным». Впрочем, что естественно, доказательств уничтожения такого количества российских боеприпасов издание не приводит. Зачем оно нужно, если «нет оснований не доверять»?
В общем, смысл попыток Райта повысить боеспособность ЗРК Patriot до физически неисполнимого уровня сводится к описанию процесса полета гиперзвуковой ракеты, который, по его мнению, не на всех участках траектории является истинно гиперзвуковым.
Так, автор не отрицает, что «Кинжал» способен лететь на скорости 10 Махов, что составляет десять скоростей звука (около четырех километров в секунду). Но при этом Райт слишком гипертрофирует эффект входа в нижние слои атмосферы, где происходит некое замедление полета боеприпаса.
Из открытых источников известно, что основную часть пути «Кинжал» преодолевает на высотах более 20 километров, где разреженность воздуха позволяет свободно достигать гиперзвука. На этапе пикирования на цель скорость, в силу непреложных законов физики, будет меняться, и, по мнению автора статьи, она снижается до значений, при которых может быть легко перехвачена зенитной ракетой РАС-3, входящей в состав ЗРК Patriot.
Все бы ничего и версия вполне объяснимая, и выглядит такое заявление вполне правдоподобно, но есть одно но. Словами, конечно, можно заболтать любую историю, но фактами пренебрегать не стоит — ни одна из 32 зенитных ракет не смогла поразить «Кинжал».
Хотя по версии Дэвида Райта, это должна была сделать одна или, на крайний случай, две ракеты. И «Кинжал» поразил разрекламированный американский зенитно-ракетный комплекс, который Пентагон без стеснения называет «лучшим в мире».
Впрочем, на случайность списать это уже не получится: спустя две недели, во время очередного массированного ракетного удара по объектам украинской противовоздушной обороны, россиянам удалось повторить боевой успех: несмотря на семь выпущенных навстречу «Кинжалу» боеприпасов, ни один из них не смог перехватить атакующий «гиперок».
И теперь киевскому режиму снова придется искать перед своими западными кураторами слова оправдания. Даже не за то, что российские ракетчики убили очередной Patriot, а за то, что они поставили под большое сомнение эффективность гордости американского военно-промышленного комплекса. А он до настоящего времени приносил США фантастические доходы, которые теперь ощутимо сократиться.