В США пытаются доказать способность ЗРК Patriot сбивать российские «Кинжалы»

Понятно, что подобный исход для зенитно-ракетной системы, которую США пытаются продавать во всем мире, совершенно не прибавляет ей боевой эффективности. Это событие наоборот, заставляет задуматься, насколько Patriot будет полезен в перспективе, когда гиперзвуковое оружие станет не таким экзотическим как сейчас, а вполне себе распространенным и обыденным. Если американский ЗРК не способен даже полным боекомплектом сбить одну гиперзвуковую ракету, зачем он тогда вообще нужен?