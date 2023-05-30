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Российские военные поразили ЗРК Patriot в Киеве

Армия
Российские военные поразили ЗРК Patriot в Киеве

Российские военные поразили ЗРК Patriot в Киеве в последние дни, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

За этот период также уничтожены крупные склады вооружений в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, сообщил глава ведомства во вторник.

«Поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве», — указал он.

Шойгу заявил, что сейчас Запад наращивает поставки техники и вооружения Украине. По его словам, их объемы и пути отслеживаются, а при выявлении наносятся удары.

Две недели назад в Минобороны проинформировали, что российские войска уничтожили американский ЗРК Patriot в Киеве. Комплекс был поражен ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал».
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