Российские военные поразили ЗРК Patriot в Киеве в последние дни, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
За этот период также уничтожены крупные склады вооружений в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, сообщил глава ведомства во вторник.
«Поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве», — указал он.
Шойгу заявил, что сейчас Запад наращивает поставки техники и вооружения Украине. По его словам, их объемы и пути отслеживаются, а при выявлении наносятся удары.
Две недели назад в Минобороны проинформировали, что российские войска уничтожили американский ЗРК Patriot в Киеве. Комплекс был поражен ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал».