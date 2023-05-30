Жителя Твери осудили за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью

Фигурант, используя пять разных ножей и еще одно колюще-режущее орудие, нанес одному из собутыльников 62 удара в разные части тела, отчего тот умер на месте. После этого тверитяне продолжили застолье. Через некоторое время убийца решил скрыть преступление и два раза ударил ножом второго собутыльника. Однако тот выжил и вызвал себе скорую помощь.