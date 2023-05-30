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Жителя Твери осудили за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью

Происшествия
Жителя Твери осудили за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью

Пролетарский райсуд Твери признал местного жителя виновным в убийстве одного человека и нанесении тяжкого вреда здоровью другого. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как пишет сайт Afanasy.biz, 28 мая прошлого года подсудимый распивал спиртное с двумя приятелями в квартире одного из них в Пролетарском районе Твери. Затем между собутыльниками вспыхнула ссора.

Фигурант, используя пять разных ножей и еще одно колюще-режущее орудие, нанес одному из собутыльников 62 удара в разные части тела, отчего тот умер на месте. После этого тверитяне продолжили застолье. Через некоторое время убийца решил скрыть преступление и два раза ударил ножом второго собутыльника. Однако тот выжил и вызвал себе скорую помощь.

Учтя ряд смягчающих обстоятельств, за совершение двух преступлений суд назначил злоумышленнику наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в КСР. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован, рассказали в пресс-службе Пролетарского районного суда города Твери.
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