Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Бурунди с рабочим визитом

Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Бурунди с рабочим визитом

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Республику Бурунди. Информация об этом появилась в Telegram-канале представителя ведомства Марии Захаровой.

Отмечается, что политический деятель приехал в один из городов государства, Бужумбура, с деловым визитом. Руководителя российского МИД встретили традиционным для местных жителей танцем, под аккомпанемент барабанов. Праздничное шоу гостям показали сразу же после их выхода из самолета.

В рамках посещения страны он планирует провести переговоры с руководством. На данный момент другие детали неизвестны.

Стоит отметить, что ранее Лавров побывал в Кении. Представители местных органов власти приняли его в столице Найроби. Как сообщает RT, он встретился с рядом политических деятелей. Этой стране и Нигерии Россия готовит отправку двух партий удобрений.
сергей лавров мария захарова бурунди
Военкоры ФАН