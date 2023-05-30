Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Бурунди с рабочим визитом

Отмечается, что политический деятель приехал в один из городов государства, Бужумбура, с деловым визитом. Руководителя российского МИД встретили традиционным для местных жителей танцем, под аккомпанемент барабанов. Праздничное шоу гостям показали сразу же после их выхода из самолета.