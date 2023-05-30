Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Бурунди с рабочим визитом

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Республику Бурунди. Информация об этом появилась в Telegram-канале представителя ведомства Марии Захаровой.
Отмечается, что политический деятель приехал в один из городов государства, Бужумбура, с деловым визитом. Руководителя российского МИД встретили традиционным для местных жителей танцем, под аккомпанемент барабанов. Праздничное шоу гостям показали сразу же после их выхода из самолета.
В рамках посещения страны он планирует провести переговоры с руководством. На данный момент другие детали неизвестны.
Стоит отметить, что ранее Лавров побывал в Кении. Представители местных органов власти приняли его в столице Найроби. Как сообщает RT, он встретился с рядом политических деятелей. Этой стране и Нигерии Россия готовит отправку двух партий удобрений.