Дискуссии на Западе вокруг потенциальных поставок истребителей F-16 киевскому режиму прокомментировал израильский военно-политический эксперт, политолог, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
Подобное вооружение появится у Киева как минимум к 2024-2025 годам, предположил аналитик. Обсуждения поставок на Украину F-16, которые ведутся на Западе, он и вовсе назвал «истерией» и «дешевой работой на публику».
«В лучшем случае, если все будет работать, как часы, первые F-16 с украинскими опознавательными знаками поднимутся в воздух в лучшем для них случае через год-полтора», — цитирует Кедми ИА SM-News.
Вооруженные силы РФ примут все необходимые меры для нейтрализации истребителей F-16, которые могут поставить киевскому режиму страны Запада, заявил известный российский политолог Юрий Баранчик.