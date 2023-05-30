Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Политолог Кедми заявил, что первые «украинские» F-16 поднимутся в воздух в лучшем случае через год

Политика
Политолог Кедми заявил, что первые «украинские» F-16 поднимутся в воздух в лучшем случае через год

Дискуссии на Западе вокруг потенциальных поставок истребителей F-16 киевскому режиму прокомментировал израильский военно-политический эксперт, политолог, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Подобное вооружение появится у Киева как минимум к 2024-2025 годам, предположил аналитик. Обсуждения поставок на Украину F-16, которые ведутся на Западе, он и вовсе назвал «истерией» и «дешевой работой на публику».

«В лучшем случае, если все будет работать, как часы, первые F-16 с украинскими опознавательными знаками поднимутся в воздух в лучшем для них случае через год-полтора», — цитирует Кедми ИА SM-News.

Вооруженные силы РФ примут все необходимые меры для нейтрализации истребителей F-16, которые могут поставить киевскому режиму страны Запада, заявил известный российский политолог Юрий Баранчик.
f-16 киев поставки оружия на Украину запад политолог яков кедми
Военкоры ФАН