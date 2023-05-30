Экономист Александр Дудчак: поляки знают, за что они борются с Россией на всех уровнях

По мнению экспертов, запрет для польских дальнобойщиков станет «зеркальным ответом» России. Напомним, Евросоюз еще в пятом пакете санкций запретил российским и белорусским транспортным компаниям перевозить товары по европейской территории. Другое дело, считают аналитики, что такие перевозки нужно запретить и другим странам Евросоюза. Иначе польские компании могут найти «лазейку», перерегистрировав свои компании в Германии или другой стране ЕС. Тогда в Россию потекут уже не польские, а как бы немецкие или румынские грузовики. Поэтому, скорее всего, потребуется полный запрет на проезд европейских грузовиков транзитом через территорию РФ.