Экономист Александр Дудчак: поляки знают, за что они борются с Россией на всех уровнях

Накануне МВД Польши решило с 1 июня закрыть движение через польско-белорусскую границу для грузовиков с товарами, которые зарегистрированы в РФ и Белоруссии. По мнению российского экономиста и политолога Александра Дудчака, ущерб от этой меры для наших транспортных компаний будет минимальным.
Как следует из распоряжения правительства Польши, запрет будет действовать «до особого распоряжения». Под ограничения попали грузовые автомобили, тягачи с прицепами, а также полуприцепы и автопоезда, зарегистрированные в России и Белоруссии. Постановление уже опубликовано в «Официальном вестнике» польского кабмина и вступило в силу.
Напомним, ранее в Госдуму РФ внесли обращение к правительству РФ с призывом запретить польским автоперевозчикам ездить по территории России. Предлагается разрешить им доезжать только от границы до ближайших таможенных терминалов, чтобы перецепить прицепы, либо перегрузить товары на транспорт российских перевозчиков. Также предлагается запретить заправку польских машин топливом по российским розничным ценам, и установить для них стоимость топлива на уровне цен в странах ЕС.
«В результате поляки лишатся более 8,5 миллиарда евро доходов, получаемых за счет России», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, руководство Польши «должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику». И начать, по мнению спикера, необходимо с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их демаршей потеряют работу, а около двух тысяч польских транспортных компаний обанкротятся.
По мнению экспертов, запрет для польских дальнобойщиков станет «зеркальным ответом» России. Напомним, Евросоюз еще в пятом пакете санкций запретил российским и белорусским транспортным компаниям перевозить товары по европейской территории. Другое дело, считают аналитики, что такие перевозки нужно запретить и другим странам Евросоюза. Иначе польские компании могут найти «лазейку», перерегистрировав свои компании в Германии или другой стране ЕС. Тогда в Россию потекут уже не польские, а как бы немецкие или румынские грузовики. Поэтому, скорее всего, потребуется полный запрет на проезд европейских грузовиков транзитом через территорию РФ.
Как сообщил корреспонденту ФАН политолог, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, запрет на въезд в Польшу для российских фур во многом дублирует предыдущие рестрикции, введенные на уровне ЕС.
«Думаю, новый польский запрет будет иметь для наших транспортных компаний во многом символическое значение. Ведь европейцы еще в прошлом году запретили им въезжать на территорию Евросоюза, и обойти этот запрет довольно трудно, ведь страны Прибалтики и Финляндия также строго соблюдают запрет на пропуск наших грузовиков на свою территорию, — указал эксперт. — Впрочем, Россия сегодня может отправлять большую часть своих экспортных товаров морским путем, именно для этого ранее были открыты новые грузовые терминалы в Усть-Луге или Морском порту Петербурга».
Как считает Дудчак, новые польские ограничения вряд ли окажут влияние на нашу торговлю с Европой.
«С прошлого года торговля с ЕС и так уже очень сильно ограничена, так что в этом плане ничего особо нового не произошло. А «параллельный импорт» в Россию все равно успешно осуществляется по другим, не европейским каналам. Поэтому еще неизвестно, кому в итоге будет хуже от этого разрыва торговых связей, — считает экономист. — Что мне не нравится в этой истории, это то, что у нас говорят — мол, это «ответ и на снос советских памятников в Польше, и на захват зданий посольства и т. д». Нет, это просто один из наших ответов. Нельзя одной такой, в общем, незначительной мерой ответить на все издевательства, которые мы видели от Варшавы ранее. Наш общий ответ на политику Польши должен быть гораздо более серьезным».
Дудчак напомнил, что в результате ответных мер РФ польские транспортники и связанные с ними компании могут потерять миллиарды евро, а тысячи людей в этой стране — остаться без работы.
«Понятно, что не реагировать на провокации Польши мы не можем, поэтому ее экономика должна страдать. Пусть они там себе репу чешут, может, в будущем станут умнее. Хотя, на мой взгляд, это навряд ли. Потому что те колониальные администрации, которые поставлены Америкой в руководство стран ЕС, действуют не в интересах своих народов, а просто выполняют приказы из-за океана. А своим гражданам они объясняют, что все антироссийские меры принимаются в «знак солидарности с нацистским режимом на Украине». И это само по себе вызывает у поляков большие вопросы», — указал аналитик.
При этом, напомнил он, в Варшаве не скрывают, что конечная цель всех этих действий — «откусить» себе территории Западной Украины, которые они считают «исторически своими».
«Они даже уже расставили на Западной Украине флажки, где там и что будет польским. Этому способствует и украинский закон «О статусе поляка», а недавно было решено, что для особо отличившихся в ходе военных действий польских бойцов на Украине будут выделять земельные участки и строить им дома. Поэтому поляки, в общем-то, знают, за что они воюют с Россией как на фронтах, так и на политико-экономическом уровне», — заключил эксперт.
По данным экономистов, потери польского бизнеса от запрета на проезд грузовиков могут исчисляться миллиардами долларов, а лишиться работы могут до 20 тысяч человек. При этом снижение доходов затронет куда большее число людей в Польше, так как у каждого водителя есть семья. К тому же тысячи поляков заняты в сфере обслуживания транспортных компаний и дальнобойщиков — начиная с ремонта машин и заканчивая общепитом. Поэтому грядущее банкротство транспортных компаний ударит напрямую и по ним.