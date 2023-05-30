«Ростелеком» запустит производство электроники в Петербурге

По словам главы «Ростелекома», данное решение является важным и стратегическим. Он подчеркнул, что на петербургском заводе будет собираться разная техника, в том числе роутеры, видеокамеры и ряд других устройств. Компания нацелена на более масштабное использование российских компонентов.