При обстреле ВСУ Михайловки Запорожской области погибли мирные жители

ВСУ обстреляли поселок Михайловка в Запорожской области, в результате есть погибшие и раненые. Об этом сообщила глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко.
Оперативные службы сообщили, что Михайловка подвергалась ударам прошедшей ночью. Повреждения получили частные дома.
«Сегодня в населенный пункт Михайловка были прилеты. К сожалению, есть раненые и погибшие среди мирного населения», — сообщила Романиченко.
Накануне мужчина погиб в селе Графовка Белгородской области в следствии обстрела ВСУ. Глава региона Вячеслав Гладков добавил, что украинские силовики наносили удары по населенным пунктам, Шебекинского городского округа, в течение часа, пишет «Национальная Служба Новостей».