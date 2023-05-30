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При обстреле ВСУ Михайловки Запорожской области погибли мирные жители

Происшествия
При обстреле ВСУ Михайловки Запорожской области погибли мирные жители

ВСУ обстреляли поселок Михайловка в Запорожской области, в результате есть погибшие и раненые. Об этом сообщила глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко.

Оперативные службы сообщили, что Михайловка подвергалась ударам прошедшей ночью. Повреждения получили частные дома.

«Сегодня в населенный пункт Михайловка были прилеты. К сожалению, есть раненые и погибшие среди мирного населения», — сообщила Романиченко.

Накануне мужчина погиб в селе Графовка Белгородской области в следствии обстрела ВСУ. Глава региона Вячеслав Гладков добавил, что украинские силовики наносили удары по населенным пунктам, Шебекинского городского округа, в течение часа, пишет «Национальная Служба Новостей».
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